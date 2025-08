Festival di Musica e Teatro: Un Magico Agosto in Abruzzo

L’estate in Abruzzo si prepara a brillare con l’arrivo del “32° Festival di Musica e Teatro”, un’iniziativa promossa da ADSU Teramo. Questa rassegna, sostenuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si svolgerà in alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, trasformando borghi e boschi in un palcoscenico naturale.

Il festival avrà inizio il 2 agosto a Rocca Santa Maria con “Tutte chi na notte”, una commedia in dialetto abruzzese della compagnia La Bottega del Sorriso. Proseguendo il 6 agosto, l’ensemble I Musici Lotariani, guidato da Danilo Di Silvestro e Claudio Gamberoni, si esibirà a Piano Roseto di Cortino, presentando un concerto che combina musica classica e colonne sonore cinematografiche.

Il 9 agosto, la Chiesa SS Pietro e Paolo di Fano Adriano ospiterà l’Orchestra Sinfonica dei Duchi d’Acquaviva, che interpreterà le celebri Sinfonie n. 3 “Eroica” e n. 4 di Beethoven, promettendo un’esperienza emotivamente coinvolgente. L’11 agosto, a Cerqueto di Fano Adriano, un Brass Quintet proporrà un concerto all’aperto caratterizzato da un repertorio che spazia dal rinascimento a brani contemporanei.

La serata del 23 agosto vedrà la Mo’ Better Band esibirsi alla Sagra dei Funghi Porcini a Rocca Santa Maria, portando energia e divertimento con il loro mix di funk, soul e jazz. Infine, il 28 agosto, il festival si concluderà a Faieto di Cortino con la compagnia Il Carrozzone, che presenterà una commedia dialettale dal titolo “O ji cagnòme la cocce o ji cagnome lu cappèlle”. Questo evento celebra l’interconnessione tra cultura, natura e comunità, dimostrando come l’arte possa riempire i luoghi più silenziosi di vita e bellezza.