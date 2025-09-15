Festival di Musica e Spiritualità alla Certosa di Firenze

Quattro concerti in un contesto straordinario stanno animando la Certosa di Firenze, per la quarta edizione di FilArmonia, Festival di Musica e Spiritualità, ideato da Paolo Cognetti e prodotto dall’Associazione Filharmonie, con la direzione del Maestro Nima Keshavarzi. Dopo l’inaugurazione con tre eventi, il festival prosegue combinando artisti affermati e giovani talenti.

La rassegna è affiancata dalla mostra “Turbamenti e creatività”, curata da Antonio Natali, che espone opere della Nuova Tinaia, situata nell’ex ospedale psichiatrico di San Salvi. Tutti i concerti sono gratuiti, con prenotazione sul sito dell’associazione.

Il primo concerto, Dediche, in programma il 16 settembre, vedrà il duo Alberto Bologni (violino) e Giuseppe Bruno (pianoforte) esibirsi per celebrare i quarant’anni di attività e onorare il cinquantesimo anniversario della scomparsa di Luigi Dallapiccola e il centocinquantesimo anniversario della nascita di Maurice Ravel.

Il 18 settembre sarà la volta di Marlene Fuochi, giovane pianista italo-tedesca, che in Quadri esplorerà con Musorgskij e Schumann i temi della salute mentale e della creazione artistica. Un altro giovane talento, Andrea Riccio, presenterà Presagi il 19 settembre, un tributo a Erik Satie in occasione del centenario della sua morte. Riccio, noto per la sua originalità e per la sua partecipazione a importanti festival, continua a esplorare nuove idee musicali.

Il 21 settembre, il cantautore Samuel Mele porterà in scena Legami, concentrandosi sul tema dell’amore con sonorità che uniscono influenze jazz e tradizionali. La rassegna si chiuderà con due eventi: Improvviso, dedicato a voci emergenti del jazz, e Ritratti, una celebrazione di autori italiani che propongono una nuova visione musicale.