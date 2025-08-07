Festival di Musica e Natura: Saint Barth Summer Festival 2023

La valle d’Aosta si prepara ad accogliere un evento unico dedicato alla musica e alla cultura: il “Saint Barth Summer Festival”, che si svolgerà a Saint Barthelemy dall’8 al 19 agosto. Questa prima edizione del festival è ideata per valorizzare il paesaggio locale attraverso un programma variegato di concerti e altre iniziative.

Promossa dal poeta Alberto Dassisti, la rassegna unisce musica, cultura, natura e gastronomia locale. Tra gli eventi principali spicca il “Festival Blues sotto le stelle” il 9 e 10 agosto, dove si potrà assistere a performance di artisti come “Alo and the Rhythm Bubble” e “Nandha Blues”, immersi in un’atmosfera suggestiva e panoramica.

Il 14 agosto, si svolgerà “Livres in Alta Quota”, un festival letterario che comprende incontri con autori, aperitivi letterari e firmacopie, il tutto in un contesto montano unico. Successivamente, dal 14 al 17 agosto, la kermesse sarà animata dalla “Festa della Birra ad Alta Quota”, con birra artigianale, specialità culinarie locali e concerti di rock-band come “L’Orage” e “The Wash”.

Il festival si concluderà il 24 agosto con il “Festival Corale di Saint Barthélemy” nella frazione di Praz, dove il “Chorus Inside” e il “Coro Monte Cervino” si esibiranno in un contesto profondamente evocativo. Gli eventi, che si svolgeranno fino alle 21:30, sono gratuiti, con prenotazioni consigliate per le esperienze gastronomiche.

Questa rassegna si propone non solo di intrattenere, ma anche di promuovere un turismo consapevole e sostenibile nella splendida natura alpina.