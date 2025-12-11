Festival di Musica da Camera a Iglesias

Il XXVII Festival Internazionale di Musica da Camera si avvia alla conclusione al teatro Electra di Iglesias. La rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler ETS con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa, ha proposto sette indimenticabili concerti domenicali dedicati alla grande musica interpretata da prestigiosi ensemble di caratura internazionale.

La rassegna si concluderà con l’ultima serata, domenica 21 dicembre, in compagnia dell’Orchestra Anton Stadler e i solisti Maria Solozobova al violino, Claudio Mansutti al clarinetto, Ramon Bassal al violoncello, sotto la direzione del Maestro Oliver Weder, nel “Concerto sotto l’albero con solisti e orchestra”, con musiche che spazieranno da Rossini, Carl Maria von Weber, Pablo de Sarasate, Camille Saint-Saëns e F. J. Haydn.

A conclusione della XXVII edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera si terrà una degustazione dei vini offerti dalla Cantina Aru di Iglesias, storico partner dell’associazione Anton Stadler, offrendo un momento di convivialità e scambio degli auguri in vista del Natale e della fine dell’anno.

Cala il sipario anche sulla sezione “Il Festival incontra…”, con gli ultimi appuntamenti in programma il 13/14 e 20 dicembre. Il 13 e 14 dicembre si terrà il concerto “Banda G. Verdi, un secolo e mezzo di musica e…atrus annus” con l’Orchestra di fiati G.Verdi di Iglesias per le celebrazioni dei 150 anni di storia del Circolo Musicale G. Verdi.

Il Festival incontra… si chiuderà il 20 dicembre con il concerto “Natale in Polifonia”, con la partecipazione della corale Caterina Cittadini, diretta dal M° Mariano Garau, e del coro Concordia Villa Ecclesiae, diretto dal M° Paolo Autelitano.

Il costo del biglietto del concerto del 21 dicembre è di 20 euro e 15 euro, ridotto: 15 euro. Tutti gli eventi del “Festival Incontra..” sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito dell’associazione.