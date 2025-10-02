19.9 C
Festival di Musica da Camera a Cagliari: Vivaldi e Novità

Dal 4 ottobre al 13 dicembre, Cagliari ospiterà il Festival Internazionale di Musica da Camera, un evento annuale che presenta artisti di fama e programmi di grande interesse. L’edizione 2025, organizzata dall’Associazione Incontri Musicali, includerà sette concerti che si svolgeranno in luoghi emblematici della città, come la Chiesa di Sant’Agostino, il Teatro Carmen Melis e il Palazzo Regio.

Il programma spazia dal repertorio barocco a quello romantico, includendo anche prime assolute. L’obiettivo è offrire al pubblico un viaggio nella storia della musica, mantenendo viva la tradizione e accogliendo nuove forme espressive.

Il concerto di apertura avrà luogo il 4 ottobre alle ore 19.30 nella Chiesa di Sant’Agostino. L’evento inaugurale sarà caratterizzato dall’esecuzione integrale delle “Quattro Stagioni” di Vivaldi, in coincidenza con il 300° anniversario della pubblicazione della raccolta “Il cimento dell’Armonia e dell’Inventione”.

A dirigere l’Ensemble Bizzarria, il violinista Attilio Motzo, che sarà affiancato da altri musicisti: Marco Ligas e Corrado Lepore (violini), Dimitri Mattu (viola), Oscar Piastrelloni (violoncello), Alessio Povolo (contrabbasso) e Fabrizio Marchionni (clavicembalo). L’Ensemble si distingue per la sua ricerca filologica e per la capacità di esprimere il repertorio barocco con vitalità e freschezza.

Il festival continuerà con altri sei concerti, tra cui il 26 ottobre “The Four Seasons Recomposed” e il 9 novembre un concerto dedicato ai grandi del tardo-Romanticismo. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Per informazioni e prenotazioni, è disponibile il numero 351 811 35 31 e il sito web dell’associazione.

