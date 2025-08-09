Festival di musica classica in Val d’Orcia: programma 2023

La Val d’Orcia accoglie la sua stagione dedicata alla musica classica con il Festival internazionale Paesaggi Musicali Toscani, che si svolgerà dal 10 al 31 agosto a San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena. Arrivato alla dodicesima edizione, il festival è organizzato dalla Fondazione Paesaggi Musicali Toscani, in collaborazione con il Comune e l’Associazione Musica Insieme.

L’inaugurazione avrà luogo il 10 agosto alle 21:15, con una rappresentazione dell’opera “Così fan tutte” di W.A. Mozart, realizzata da un ensemble musicale e cantanti lirici del Conservatorio di Bolzano. Il 20 agosto, sempre al Giardino Nilde Iotti, il pianista Nikolay Khozyainov si esibirà con brani di Ravel, Chopin e Stravinskij. Il giorno successivo, a Rocca d’Orcia, il soprano Channa Malkin e il chitarrista Eizhar Elias presenteranno “Songs of Love and Exile – A Sephardic Journey”.

Il concerto prosegue il 22 agosto con l’Ensemble musica antiqua latina, che eseguirà “The dark side of Goldberg variations” nella Chiesa Collegiata. Il 23 agosto, il Quartetto D’Archi Lyskamm presenterà musiche di Haydn, mentre il 24 agosto l’Ensemble Il Furibondo proporrà quartetti di Mozart e Webern.

Il festival offre anche un concerto all’alba il 25 agosto con il mandolinista Avi Avital, e il 26 il Quartetto Chaos eseguirà brani di Haydn, Kurtag e Brahms. Il 27 agosto, “Arsenale Sonoro” presenterà musiche di Händel nella Chiesa di S.Agostino di Montalcino. Il 28 agosto si esibiranno i Solisti di Paesaggi Musicali Toscani a Castiglione d’Orcia, con un omaggio a Vivaldi.

Il festival si concluderà il 31 agosto con il Mozarteum Baroque in Chiesa Collegiata, che presenterà un ensemble di esperti musicisti.

I biglietti sono disponibili online.