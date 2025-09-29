23.3 C
Roma
lunedì – 29 Settembre 2025
Musica

Festival di Musica Classica a Lucca: Magia e Melodie Uniche

Da StraNotizie
Festival di Musica Classica a Lucca: Magia e Melodie Uniche

Il Festival di musica classica “Le più belle musiche del mondo” prosegue a Lucca, organizzato dall’associazione culturale Arte infinita con il patrocinio del Comune. Da ottobre, si svolgerà in affascinanti location del centro storico, come Villa Bottini e l’Auditorium San Romano, offrendo un’atmosfera unica per ogni concerto.

Il primo concerto si terrà il 1 ottobre alla Casa del Boia, con un programma dedicato a Ravel, Debussy e Chopin, interpretato da voce, pianoforte e violoncello. Il 3 ottobre, sempre alla Casa del Boia, si esibiranno voce, pianoforte e chitarra con opere di De Falla, Ponce, García Lorca e Albéniz. Il pianista Gianni Bicchierini terrà un recital solistico il 5 ottobre, eseguendo brani di Mozart, Chopin e Prokofiev.

Il 6 ottobre avrà luogo un concerto per violoncello, violino e pianoforte, includendo il celebre Concerto di Elgar e la Sonata “La Primavera” di Beethoven. Mercoledì 8 ottobre, Villa Bottini ospiterà un concerto barocco con due cantanti, quartetto d’archi e clavicembalo, eseguendo lavori di Bach, Handel e Vivaldi. Il 9 ottobre, la stessa location presenterà un evento che fonderà musica classica e jazz.

L’11 ottobre, all’Auditorium dell’Agorà, si potrà ascoltare un concerto originale per chitarra e violoncello, con le famose “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Il 12 ottobre, un quintetto d’archi accompagnerà due cantanti in un repertorio sacro di Pergolesi, Bach e Vivaldi.

Infine, il 14 ottobre si svolgerà un concerto per voce, pianoforte e violoncello, e il 16 ottobre un’esibizione per pianoforte e voce con brani di Wolf, Rossini, Tosti, Puccini, Spontini e Tchaikovsky.

Per dettagli sui programmi e l’acquisto dei biglietti, si invita a visitare il sito ufficiale o a contattare il numero 3317310412.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Animali in terapia: progetto innovativo in ospedale a Pavia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.