Festival di Musica Classica a Lucca: Magia e Melodie Uniche

Il Festival di musica classica “Le più belle musiche del mondo” prosegue a Lucca, organizzato dall’associazione culturale Arte infinita con il patrocinio del Comune. Da ottobre, si svolgerà in affascinanti location del centro storico, come Villa Bottini e l’Auditorium San Romano, offrendo un’atmosfera unica per ogni concerto.

Il primo concerto si terrà il 1 ottobre alla Casa del Boia, con un programma dedicato a Ravel, Debussy e Chopin, interpretato da voce, pianoforte e violoncello. Il 3 ottobre, sempre alla Casa del Boia, si esibiranno voce, pianoforte e chitarra con opere di De Falla, Ponce, García Lorca e Albéniz. Il pianista Gianni Bicchierini terrà un recital solistico il 5 ottobre, eseguendo brani di Mozart, Chopin e Prokofiev.

Il 6 ottobre avrà luogo un concerto per violoncello, violino e pianoforte, includendo il celebre Concerto di Elgar e la Sonata “La Primavera” di Beethoven. Mercoledì 8 ottobre, Villa Bottini ospiterà un concerto barocco con due cantanti, quartetto d’archi e clavicembalo, eseguendo lavori di Bach, Handel e Vivaldi. Il 9 ottobre, la stessa location presenterà un evento che fonderà musica classica e jazz.

L’11 ottobre, all’Auditorium dell’Agorà, si potrà ascoltare un concerto originale per chitarra e violoncello, con le famose “Quattro Stagioni” di Vivaldi. Il 12 ottobre, un quintetto d’archi accompagnerà due cantanti in un repertorio sacro di Pergolesi, Bach e Vivaldi.

Infine, il 14 ottobre si svolgerà un concerto per voce, pianoforte e violoncello, e il 16 ottobre un’esibizione per pianoforte e voce con brani di Wolf, Rossini, Tosti, Puccini, Spontini e Tchaikovsky.

Per dettagli sui programmi e l’acquisto dei biglietti, si invita a visitare il sito ufficiale o a contattare il numero 3317310412.