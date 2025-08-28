Festival di musica classica a Lucca: emozioni senza tempo

È in arrivo il Festival di musica classica “Le più belle musiche del mondo”. Questo evento, patrocinato dal Comune di Lucca e inserito nel calendario Vivi Lucca, si terrà dal 3 settembre al 16 ottobre.

Saranno organizzati 24 concerti in suggestive location del centro storico di Lucca, tra cui Villa Bottini, Auditorium San Romano, Casa del Boia e Auditorium dell’Agorà.

Il programma del festival è ricco e variegato, includendo generi che vanno dalla musica barocca a quella contemporanea. Gli ascoltatori potranno godere dell’esecuzione di opere di grandi compositori, come J.S. Bach, G.B. Pergolesi, A. Vivaldi, G.F. Händel, G. Puccini, G. Bizet, F. Chopin, S. Rakhmaninov, P. Tchaikovsky, C. Saint-Saëns, G. Fauré, M. De Falla, R. Strauss e molti altri. Questa selezione promette di affascinare tutto il pubblico, da neofiti a esperti, creando un’atmosfera indimenticabile per gli appassionati di musica di tutte le età.