Festival di Musica a Manduria: un tuffo negli Anni Ottanta

Da StraNotizie
Il “80 FESTIVAL” si terrà a Manduria, offrendo un evento diffuso con dieci postazioni che celebrano la musica degli anni Ottanta. L’appuntamento è per venerdì 29 agosto, a partire dalle 20.00, con accesso libero in diverse location del centro e del centro storico.

Durante il festival, i partecipanti potranno godere di concerti di vari artisti, tra cui OTTO ZERO, DARK ENTRIES, CABAN e PRECIOUS. Questa iniziativa non solo promette musica di qualità con DJ set e concerti, ma include anche visite guidate per esplorare la cultura e la storia della città.

L’evento mira a ricreare l’atmosfera vibrante degli anni Ottanta, un decennio iconico per la musica e la cultura pop. Con dieci diverse postazioni, ci sarà qualcosa per tutti i gusti, rendendo la serata un’esperienza unica e coinvolgente.

Il festival rappresenta un’opportunità per gli amanti della musica e della cultura di riunirsi, rivivere momenti memorabili e scoprire nuovi artisti in un contesto festoso e accogliente.

