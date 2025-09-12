22.5 C
Festival di Musica a Castiglione: Successo Estivo 2025

Da StraNotizie
A Castiglione della Pescaia si è conclusa con successo la stagione musicale estiva, caratterizzata da tre festival e ventidue concerti. L’iniziativa, coordinata dal maestro Gloria Mazzi e in collaborazione con Agimus Grosseto, ha animato il periodo estivo con eventi di alta qualità dal mese di giugno a settembre.

I festival “Musica di mare”, “Sinfonie d’estate” e “Note al chiaro di Luna” hanno attratto sia residenti che turisti, offrendo concerti gratuiti nelle prime due manifestazioni. Il festival “Musica di mare” si è svolto in piazza Solti e al Belvedere dello Sparviero a Punta Ala, presentando eventi come la “tromba del cinema” con Nello Salza e un confronto tra il pianista Roberto Prosseda e il robot Teotronico, culminando con un concerto finale di Karima, Piero Frassi e Stefano Cocco Cantini.

“Sinfonie d’estate” ha proposto cinque concerti dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” e un concerto lirico dedicato ad Antonietta Messore, si è tenuto in varie location tra cui il giardino dell’ex Orto dei frati. “Note al chiaro di luna” ha offerto 13 concerti presso la Casa Rossa Ximenes nella riserva naturale della Diaccia Botrona, privilegiando artisti locali e giovani talenti in un festival dedicato a San Guglielmo, patrono di Castiglione della Pescaia.

Tutti e tre i festival hanno dato spazio a diversi generi musicali, dal jazz al pop, con una significativa affluenza di pubblico, spesso al completo. Gloria Mazzi ha espresso soddisfazione per l’esito della stagione e ha ringraziato l’Amministrazione comunale, evidenziando come cultura e turismo possano proseguire insieme. L’appuntamento per l’estate successiva è già fissato.

