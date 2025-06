Festival di Majano: Musica e Tradizione nella Natura Friulana

Il Festival di Majano, un’importante manifestazione del Friuli Venezia Giulia, è pronto per la sua 65ª edizione, confermandosi come un appuntamento culturale di grande richiamo. Durante la presentazione a Udine, l’assessore regionale al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione turistica del territorio.

Il festival, organizzato dalla Pro Majano e sostenuto dalla Regione e da PromoTurismoFvg, si svolgerà dal 25 luglio al 17 agosto 2025, con un programma ricco di eventi che spazieranno dalla musica all’enogastronomia, dall’arte alla cultura. Bini ha messo in luce il contributo di oltre 250 volontari, il cui impegno risulta fondamentale per il successo dell’evento. Negli ultimi anni, il Friuli Venezia Giulia si è affermato come una meta privilegiata per eventi di qualità, attirando artisti e visitatori da varie regioni. La rassegna, attesa per i nomi di spicco che saranno presenti, mira non solo a valorizzare le eccellenze locali, ma anche a proiettare l’immagine della regione su un palcoscenico nazionale. Gli organizzatori sono stati ringraziati per il ricco programma, che contribuirà a portare visibilità al Friuli collinare e a tutta la regione.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.nordest24.it