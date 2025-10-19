Festival di jazz e tradizione nella Tuscia viterbese

Nel terzo fine settimana di ottobre, la Tuscia si prepara a festeggiare la castagna con eventi culinari e culturali. Le sagre dedicate a questo frutto animano il territorio viterbese, dove è possibile assaporare piatti tipici e partecipare a varie attività per tutte le età. Non mancano i festival del cioccolato a Caprarola e Viterbo, mentre domenica torna il Mercatino dell’antico in via Ascensi e piazza dei Caduti.

Ecco alcuni eventi da non perdere nel weekend.

Il CioccoTuscia a Viterbo presenta spettacoli di musica dal vivo e artisti di strada. A Viterbo, il Mercatino dell’antico offre collezioni e oggetti d’antiquariato per gli appassionati. Tre giorni dedicati alla ricerca con “Sulle tracce del mistero” si svolgono nella chiesa di Santa Maria della Salute.

Al Teatro San Leonardo, due compagnie di danza si esibiranno in “Forma et chaos”. Il JazzUp festival offrirà concerti che uniscono jazz e letteratura, mentre a San Martino al Cimino si svolgeranno la Sagra della castagna e del fungo porcino con eventi per tutte le età e un trekking con pranzo.

A Vallerano continua la festa della castagna con visite guidate e mercatini, mentre a Soriano nel Cimino si terranno gli ultimi eventi della sagra. A Tuscania, sabato avrà luogo lo spettacolo di danza “Blu, a cento passi dal mare” e domenica ci sarà una visita guidata al centro storico.

Caprarola accoglie il CioccoFest, un evento gratuito dedicato al cioccolato. Vetralla inizia la stagione musicale con il concerto del Quartetto di Fiesole. Infine, Proceno ospiterà il suo primo festival musicale, mentre a Vetralla si prepara il Regno di Babbo Natale.