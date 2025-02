Festival di Halloween Monsterland 2025: 15° Anniversario all’Autodromo di Imola [Info e Biglietti]

Il Monsterland Halloween Festival tornerà nel 2025, venerdì 31 ottobre, per celebrare il 15° anniversario dell’evento di Halloween più grande d’Europa. Quest’anno, il festival si svolgerà all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, una location emblematicamente legata al motorsport. I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 10 marzo, mentre la line-up artistica sarà annunciata in seguito.

Il tema di quest’edizione, “The Psychedelic Circuit”, trasformerà l’Autodromo in uno spazio immersivo dedicato a musica e intrattenimento. I box e i paddock ospiteranno palchi indoor con scenografie speciali per diversi generi musicali, e tendoni circensi accoglieranno artisti di fama internazionale.

Monsterland non è solo un festival musicale, ma un vero e proprio evento esperienziale. Per il quindicesimo anniversario, ci saranno giostre e attrazioni a tema horror, arricchendo l’offerta per i partecipanti. Negli anni, Monsterland ha raggiunto oltre 300mila visitatori da più di 50 nazioni, raggiungendo nel 2024 un record di 40mila presenze. Oltre 1000 artisti nazionali e internazionali, tra cui nomi illustri come Nina Kraviz e Marco Carola, si sono esibiti nel festival.

Da un evento con un palco unico, Monsterland è diventato una “città dell’intrattenimento” con oltre 10 palchi tematici e un luna park horror. Il trasferimento a Imola rappresenta un significativo passo avanti nella crescita e nel prestigio del festival, rendendolo un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento durante la notte più spaventosa dell’anno.