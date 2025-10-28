20.5 C
Roma
martedì – 28 Ottobre 2025
Festival di Economia a Rieti: Politica Economica e Caffè

Da stranotizie
La III edizione del Festival di Economia “Federico Caffè” continua a suscitare notevole interesse a Rieti, dove si svolgono incontri di grande valore scientifico e divulgativo in onore dell’economista reatino, una figura di spicco nel pensiero economico italiano ed europeo.

Martedì 28 ottobre 2025, alle ore 18:30, nella Chiesa di San Rufo – Centro d’Italia di Rieti, si svolgerà la terza giornata del Festival, intitolata “Federico Caffè e la Politica Economica”. Ospite d’onore sarà Nicola Acocella, professore emerito di Politica Economica all’Università “La Sapienza” di Roma e allievo diretto di Caffè. Acocella è riconosciuto come uno dei più importanti economisti italiani contemporanei, con oltre 200 pubblicazioni scientifiche a suo nome. Ha contribuito significativamente alla revisione della teoria della politica economica, con testi utilizzati in università di tutto il mondo. Le sue opere, edite da importanti case editrici internazionali, sono state tradotte in diverse lingue e citate da prestigiosi studiosi, incluso il premio Nobel Amartya Sen.

Il suo intervento fornirà al pubblico una riflessione approfondita sulla funzione dell’economia pubblica, l’importanza dell’etica nelle decisioni politiche e la rilevanza del pensiero di Federico Caffè, a quasi quarant’anni dalla sua morte. L’incontro sarà moderato dal giornalista Massimo Casciani, già conduttore degli eventi precedenti. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento dei posti, e l’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali YouTube.

L’appuntamento fa parte del programma ufficiale del Festival, realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Interno – Fondo Edifici di Culto, la Chiesa di San Rufo e l’associazione Comunicazioni Sociali Rieti.

