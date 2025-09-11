22.3 C
Festival di Cultura e Musica a Carrara: eventi imperdibili

Da StraNotizie
Il programma degli eventi serali offre un percorso ricco e variegato, con spettacoli che spaziano tra diversi generi musicali e di parola, per soddisfare gusti diversi. Le serate si apriranno con Giovanni Storti e Stefano Mancuso, che presenteranno “Alberi. Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete mai osato chiedere”, grazie al sostegno di Bper Banca.

Il giorno successivo, si terranno due spettacoli: “L’amore non muore mai” di Roberto Saviano in piazza Alberica alle 21 e “Jim Morrison. Fantasie di un Poeta Rock” con Ezio Guaitamacchi, Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Davide Van De Sfroos in corso Rosselli alle 22.30. Sempre alle 22.30, in piazza Alberica, si esibiranno i Casinò Royale con “Fumo”, un racconto sonoro che esplora attuali scontri e dinamiche relazionali. La chiusura del festival sarà domenica alle 20.30 con eventi lirici e, alle 21.45, sul palco di piazza Alberica, si esibirà Eugenio Bennato & Taranta Power.

Ci saranno anche molte opportunità di coinvolgimento per le scuole. Tra queste, il progetto “magliette arancioni” in collaborazione con Con-vivere e la terza edizione del concorso intitolato “Likes. I legami di amicizia oggi”, realizzato insieme all’Ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa-Carrara. Gli Istituti Alberghiero di Marina di Massa e Bagnone parteciperanno a laboratori di cucina, unendo tradizione e innovazione. Per i più piccoli, lo spazio bambini offrirà letture e laboratori creativi, inclusi approfondimenti filosofici a cura del docente Marco Ubbiali. Tra le mostre spicca “Micorrize Urbane” di Anna Paola Macrina. Due incontri saranno gestiti dal direttore del Museo del Marmo, Stefano Genovesi, e ci sarà anche una conferenza di Cristina Acidini al Carmi, in relazione alla mostra “Per forza di levare”.

