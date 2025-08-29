Festival di Cinema e Animali in Italia: Un Evento Unico

Il Biopic Fest On the Road è una rassegna cinematografica itinerante che celebra il rapporto tra cinema, resistenza e animali liberi. Questa iniziativa si svolgerà in diverse località italiane, presentando un programma di 22 eventi che toccheranno festival e rifugi per animali.

L’obiettivo del festival è portare il cinema direttamente nei rifugi, luoghi che si oppongono allo sfruttamento animale, creando occasioni di dibattito e consapevolezza. Ogni tappa prevede la proiezione di sei film selezionati, che affrontano temi attuali legati alla giustizia ecologica. Tra i titoli, “Cuori Liberi” di Alessio Schiazza esplora la lotta di un santuario per salvare gli animali, mentre “Come se non ci fosse un domani” di Riccardo Cremona e Matteo Keffer presenta un viaggio tra crisi ambientale e speranze. Altri film come “Christspiracy” e “Gunda” offrono spunti di riflessione sul rapporto tra uomini e animali.

Dopo le proiezioni, si tengono dibattiti con registi, attivisti e studiosi, trasformando il cinema in uno spazio di confronto. Accanto alle proiezioni, si organizzano workshop, mostre fotografiche e altre attività per rendere i temi affrontati più accessibili e coinvolgenti.

Festival partner, come Clorofilla Film Festival e WeWorld Film Festival, contribuiranno a dare visibilità a questa iniziativa. Si prevede una partecipazione di circa 5.000 spettatori e più di 25 ospiti tra cui registi e attivisti. Il Biopic Fest si propone come un modello replicabile, puntando a costruire una rete internazionale che unisca cinema e attivismo per promuovere l’ecologia e il rispetto per gli animali.