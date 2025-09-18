22.8 C
Roma
giovedì – 18 Settembre 2025
Gossip

Festival di Cinema a Roma: il Grande Evento da Non Perdere

Da StraNotizie
Festival di Cinema a Roma: il Grande Evento da Non Perdere

Dal 18 al 30 settembre 2025, Roma e diverse sale del Lazio ospiteranno la XXX edizione de “I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio”, una rassegna cinematografica molto attesa che offre al pubblico una selezione di film direttamente dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Quest’anno l’evento si concentra su opere premiate, come “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro, e “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, che ha ottenuto il Leone d’Argento e il Gran Premio della Giuria.

Tra i film in programma ci saranno “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun, premiato per la miglior interpretazione femminile, e “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, vincitore del Premio Orizzonti. Anche “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi e “À pied d’œuvre” di Valérie Donzelli riceveranno riconoscimenti speciali.

La rassegna metterà in evidenza le “Giornate degli Autori”, con film come “Anoche conquisté Tebas” di Gabriel Azorín e “Memory” di Vladlena Sandu, vincitore del Premio del Pubblico. Non mancheranno sguardi innovativi nella sezione “Orizzonti”, con opere come “Mother” di Teona Strugar Mitevska e “Milk Teeth” di Mihai Mincan.

Inoltre, la “Settimana Internazionale della Critica” presenterà cortometraggi di giovani autori italiani. Gli incontri con registi e autori arricchiranno l’evento, con la partecipazione di figure come Antonio Morabito e Anna Negri. Un convegno sull’Intelligenza Artificiale si terrà il 21 settembre.

Le proiezioni si svolgeranno in diverse sale della Capitale e in vari cinema del Lazio. La manifestazione è promossa da ANEC Lazio e sostenuta da Roma Capitale e dalla Regione Lazio, con il contributo di diverse organizzazioni nel settore cinematografico.

Articolo precedente
Economia Marche: preoccupazioni per futuro dopo cessione Api
Articolo successivo
Călin Georgescu: Accuse di Tentato Colpo di Stato in Romania
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.