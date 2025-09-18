Festival di Cinema a Roma: il Grande Evento da Non Perdere

Dal 18 al 30 settembre 2025, Roma e diverse sale del Lazio ospiteranno la XXX edizione de “I GRANDI FESTIVAL: Da Venezia a Roma e nel Lazio”, una rassegna cinematografica molto attesa che offre al pubblico una selezione di film direttamente dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. Quest’anno l’evento si concentra su opere premiate, come “Father Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro, e “The Voice of Hind Rajab” di Kaouther Ben Hania, che ha ottenuto il Leone d’Argento e il Gran Premio della Giuria.

Tra i film in programma ci saranno “The Sun Rises on Us All” di Cai Shangjun, premiato per la miglior interpretazione femminile, e “Il rapimento di Arabella” di Carolina Cavalli, vincitore del Premio Orizzonti. Anche “Sotto le nuvole” di Gianfranco Rosi e “À pied d’œuvre” di Valérie Donzelli riceveranno riconoscimenti speciali.

La rassegna metterà in evidenza le “Giornate degli Autori”, con film come “Anoche conquisté Tebas” di Gabriel Azorín e “Memory” di Vladlena Sandu, vincitore del Premio del Pubblico. Non mancheranno sguardi innovativi nella sezione “Orizzonti”, con opere come “Mother” di Teona Strugar Mitevska e “Milk Teeth” di Mihai Mincan.

Inoltre, la “Settimana Internazionale della Critica” presenterà cortometraggi di giovani autori italiani. Gli incontri con registi e autori arricchiranno l’evento, con la partecipazione di figure come Antonio Morabito e Anna Negri. Un convegno sull’Intelligenza Artificiale si terrà il 21 settembre.

Le proiezioni si svolgeranno in diverse sale della Capitale e in vari cinema del Lazio. La manifestazione è promossa da ANEC Lazio e sostenuta da Roma Capitale e dalla Regione Lazio, con il contributo di diverse organizzazioni nel settore cinematografico.