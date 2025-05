Festival di Cannes 2025: Vincitori e Palma d’Oro

La Palma d’Oro del 78esimo Festival di Cannes è stata assegnata ieri, arricchendo il panorama dei riconoscimenti cinematografici. Il premio principale è andato al film “Titane”, diretto da Julia Ducournau, che affronta tematiche audaci e originali.

Tra gli altri premi, il Gran Premio della Giuria è stato conferito a “A Hero” di Asghar Farhadi, mentre il miglior regista è stato riconosciuto a Léos Carax per “Annette”. La giuria ha premiato la migliore attrice a Renate Reinsve per la sua performance in “The Worst Person in the World”, e il miglior attore a Caleb Landry Jones per “Nitram”.

Inoltre, il premio per la miglior sceneggiatura è andato a “Drive My Car”, adattamento di un racconto di Haruki Murakami, diretto da Ryusuke Hamaguchi. La Camera d’Or, riconoscimento per il miglior film d’esordio, è stata assegnata a “Murina”.

Il festival, che celebra la settima arte a livello internazionale, ha visto la partecipazione di numerosi film provenienti da tutto il mondo, dimostrando la vitalità e la diversità del panorama cinematografico contemporaneo. I vincitori rappresentano il meglio della creatività e dell’innovazione nel settore, contribuendo a elevare il cinema a una forma d’arte riconosciuta globalmente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.virgilio.it