Festival di Artisti di Strada nel Borgo Fantasma di Celleno

Dal 18 al 21 settembre, il Borgo Fantasma di Celleno riaccoglie il “Teverina Buskers Festival”, un evento che celebra il circo contemporaneo e gli spettacoli di strada. Questa è la decima edizione del Festival internazionale di artisti di strada, situato nel cuore della Tuscia.

Durante l’evento, saranno allestite sette postazioni che ospiteranno oltre 30 artisti, tra cui acrobati, cantastorie, giocolieri, equilibristi, musici itineranti, clown, comici, maghi e trampolieri, con ben 40 appuntamenti in programma. I visitatori potranno godere di quattro giorni di intrattenimento gratuito, che includerà giochi, laboratori, musica e performance artistiche di grande impatto visivo. Saranno disponibili anche street food selezionati da diverse regioni italiane e un mercatino di artigianato artistico.

Il festival sarà inaugurato giovedì 18 settembre con un incontro pubblico dedicato al circo contemporaneo, un momento per celebrare il decennale del Teverina Buskers e discutere dei progetti futuri. L’evento è organizzato dall’Associazione “Il Circo Verde”, sostenuto dalla Regione Lazio e patrocinato dal Comune di Celleno e dalla Pro Loco.

Il Teverina Buskers è un festival creato da artisti per artisti, offrendo loro un’opportunità di confronto e collaborazione creativa. Il Circo Verde, che ha sede a Celleno da oltre dieci anni, è un punto di riferimento per gli artisti di strada, organizzando eventi e corsi su diverse specializzazioni del circo contemporaneo, ricevendo riconoscimenti sia in Italia che all’estero. Il presidente e direttore artistico dell’associazione è Simone Romanò.