Festival dello Spettacolo: il grande evento di Milano

Immaginate di poter entrare nel vostro televisore e scoprire un mondo di intrattenimento senza fine. La prima edizione del “Festival dello Spettacolo” offre proprio questa esperienza, portando al Superstudio Più, dal 24 al 26 ottobre, oltre 150 ospiti del settore. L’evento, organizzato da “Tv Sorrisi e Canzoni”, propone talk, anteprime, showcase e workshop.

Tra i nomi famosi della televisione, ci saranno Carlo Conti, Gerry Scotti, Fiorello, Fabio Fazio, Simona Ventura, Stefano De Martino, Michelle Hunziker e Lorella Cuccarini, insieme ai cast di famose serie come “Un Posto al Sole”, “I Cesaroni” e “Nord Sud Ovest Est”. Nel campo del cinema, partecipano attori del calibro di Stefano Accorsi, Aldo, Giovanni e Giacomo, Diego Abatantuono, Massimo Boldi e Claudia Gerini.

Anche il mondo dello sport avrà un suo spazio, con la presenza di Federico Ferri, Andrea Lucchetta e i conduttori di “Calciomercato L’Originale”. Per gli amanti della cucina, saranno presenti volti noti di Food Network come Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Ernst Knam. I bambini possono divertirsi con Carolina Benvenga, Cristina D’Avena, lo Zecchino d’Oro e le Winx.

Infine, Radio 105, partner dell’evento, offrirà musica dal vivo, party serali e interviste con artisti come Alfa, Orietta Berti, Gigi D’Alessio, Leo Gassmann e molti altri. Un weekend imperdibile per tutti gli appassionati di spettacolo!