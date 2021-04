Festival Isola di Wight 2021: tutti i cantanti in tabellone nell’edizione della kermesse, che dovrebbe svolgersi nonostante la pandemia.

Il Festival dell’Isola di Wight 2021 è stato confermato per il mese di settembre, nonostante sia ancora in atto la pandemia di Coronavirus. In questa manifestazione musicale, vedremo le esibizioni di artisti del calibro di Liam Gallagher, Snow Patrol, David Guetta, Duran Duran, Sir Tom Jones, The Script, James Arthur, All Saints e Razorlight e molti altri. Ecco tutti i cantanti in tabellone.

Festival dell’Isola di Wight confermato: ecco i cantanti in lista

Con l’allentamento della pandemia di COVID-19, la vita torna quasi alla normalità, quantomeno in Inghilterra, visto che è stato confermato il Festival dell’Isola di Wight, dal 16 al 19 settembre. Si tratta del primo grande festival della stagione, al quale parteciperanno tante star della musica.

Tra questi, i già citati Liam Gallagher, Snow Patrol, David Guetta, Duran Duran, Sir Tom Jones, The Script, James Arthur, All Saints e Razorligh, ai quali si aggiungono Scouting for Girls, Sophie Ellis-Bextor, Primal Scream, Supergrass, Sigma, Kaiser Chiefs, Example, Ella Henderson, Lawson, Imelda May, James, Becky Hill, You Me At Six, Lona, Sam Fender, Lightning Seeds, Roachford, Get Cape Wear Cape Fly, The K’s, Megan McKenna e Seasick Steve.

Sebbene ci siano alcune modifiche alla line-up del festival 2020 cancellata, Liam Gallagher sarà ancora il protagonista il venerdì sera con i Duran Duran che chiudono lo spettacolo in grande stile la domenica. I Duran Duran hanno avuto un grande successo quando hanno suonato al Bestival al Robin Hill Park nel 2015. Il sabato vedremo, come headliner, Snow Patrol e David Guetta.

Gli artisti che vedremo al Seaclose

Al Seaclose vedremo altri artisti, come Chinchilla, James Vincent McMorrow, Are you Experience ?, FooR, Shed Seven, The Snuts, Lucy Blue, Charlotte Jane, Sam Feldt, Maximo Park, The Manor, Stone, Dylan John Thomas, Rebecca Hurn, Maisie Peters, New Rules, Lyra, Jasmine Jethwa e Wet Leg.

L’agente e promotore musicale, John Giddings, ha detto: “Il nostro pubblico si diverte sempre al festival e siamo entusiasti della line-up offerta. È una fantastica lista di artisti; dalle icone ai talenti emergenti e senza dimenticare tutto ciò che deve ancora arrivare dai palchi aggiuntivi del festival”.

E ha aggiunto: “Nei prossimi mesi guarderemo e impareremo dagli eventi che si svolgeranno e, naturalmente, collaboreremo con tutte le autorità competenti per assicurarci che tutti – pubblico, artisti, personale, comunità – siano al sicuro. Ci vediamo a settembre!“.