Festival dell’Innovazione a Settimo Torinese: scienza ed equilibrio

Dal 5 al 12 ottobre 2025 si svolgerà a Settimo Torinese la XIII edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza, organizzata dalla Fondazione ECM in collaborazione con il Comune, il Politecnico e l’Università di Torino. Questo evento rappresenta un’importante occasione di divulgazione scientifica a livello nazionale.

Il tema di quest’anno è “Equilibrio” e prevede oltre 100 eventi, tra dibattiti, laboratori, mostre e spettacoli. Le tematiche trattate varieranno dall’intelligenza artificiale ai cambiamenti climatici, dalle neuroscienze alla geopolitica, quale riflessione su come trovare nuovi equilibri in un mondo in cambiamento.

Tra gli ospiti ci saranno personalità di spicco come Roberto Cingolani, Antonio Calabrò, Francesco Costa, Guido Tonelli e Vanessa Ferrari, oltre a dialoghi istituzionali tra amministratori locali, come il Sindaco di Settimo Torinese ed il Sindaco di Roma.

Il Festival proporrà anche un ricco programma di mostre, tra cui fotografie sul set del film “Io Capitano” e un’esposizione sull’impatto ambientale delle tecnologie digitali. Saranno previsti centinaia di laboratori e attività per le scuole, volti a stimolare la curiosità degli studenti.

Le dislocazioni degli eventi includeranno la Biblioteca Archimede e altre sedi in comuni limitrofi. L’ingresso sarà gratuito. La manifestazione rappresenta un’opportunità per approfondire la relazione tra innovazione, scienza e società, coinvolgendo un pubblico variegato e promuovendo il sapere scientifico in tutte le sue forme.