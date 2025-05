Festival delle Regioni: Umbria e Made in Italy al Top!

La Regione Umbria parteciperà alla quarta edizione del festival ‘L’Italia delle Regioni’, che si svolgerà a Venezia dal 18 al 20 maggio. Questo evento, patrocinato dalla Presidenza della Repubblica e a cui parteciperà anche il Presidente Sergio Mattarella, è dedicato alle eccellenze territoriali e includerà attività istituzionali, eventi e tavoli di approfondimento suddivisi in diverse aree tematiche: Made in Italy, Cibo e salute, Grandi eventi e turismo, e sostenibilità urbana.

La presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, guiderà il Tavolo 1, fissato per il 19 maggio alle 15, in streaming. L’incontro si concentrerà sulle politiche per valorizzare la cultura e promuovere il turismo, fondamentali per lo sviluppo regionale. Parteciperanno rappresentanti istituzionali, imprenditori ed esperti del settore, con l’introduzione del professor Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche.

Proietti ha sottolineato l’importanza di portare la voce dell’Umbria a Venezia, evidenziando il valore del Made in Italy e delle aziende che proiettano l’identità italiana all’estero. Ha inoltre evidenziato come il festival rappresenti un’opportunità per le Regioni di confrontarsi, condividere esperienze e rafforzare le sinergie tra i territori.

Durante il festival, sarà presente anche “Il villaggio delle Regioni e delle Province autonome” a Campo San Polo, dove l’Umbria avrà uno stand e presenterà l’app UmbriaFacile il 19 maggio alle 16.

Fonte: www.adnkronos.com