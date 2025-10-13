Festival delle Creature: convivere con gli animali ad Assisi

Si è conclusa ad Assisi la prima edizione del Festival delle Creature, un evento che ha riunito esperti della comunità scientifica, attivisti, filosofi, amministratori e rappresentanti culturali per discutere della relazione tra umani e animali. Durante i due giorni di attività, si è parlato di come migliorare la convivenza tra le specie, enfatizzando l’importanza della responsabilità e di politiche concrete per il benessere degli animali.

L’inaugurazione del festival è stata segnata dalle parole di Fra Pietro Maranesi, che ha richiamato l’attenzione sulla sensibilità di Francesco d’Assisi verso gli animali, invitando a considerare la loro anima e dignità. Le organizzatrici del festival, Lorella Muzi, Reisa Perchta e Rebecca Di Santo, hanno sottolineato la necessità urgente di riflessioni sul rapporto tra uomini e animali, evidenziando l’importanza di narrazioni e azioni congiunte per un cambiamento reale.

Il festival, promosso dall’Associazione Palindroma APS in collaborazione con il Comune di Assisi e altre istituzioni, è stato un punto di incontro per voci scientifiche, filosofiche e attiviste, creando uno spazio di dialogo per esplorare il benessere animale e l’etica della convivenza. Daniela D’Amico, del Parco Nazionale Abruzzo, Lazio e Molise, ha ricordato che la convivenza richiede un continuo ripensamento delle responsabilità etiche e politiche.

Veronica Cavallucci, Vice Sindaca di Assisi, ha ribadito l’importanza di inserire il tema della coesistenza animale nell’agenda politica. Le organizzatrici hanno concluso affermando che le discussioni nate durante il festival continueranno, ispirate dall’insegnamento di Jane Goodall, che ha dedicato la sua vita a unire scienza ed empatia.