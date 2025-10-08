19.1 C
Festival delle Creature: Assisi celebra la biodiversità animale

Da StraNotizie
Festival delle Creature: Assisi celebra la biodiversità animale

È iniziata ad Assisi la prima edizione del Festival delle Creature, un evento che ha attirato l’attenzione di un ampio pubblico. Questo festival, inserito nel calendario delle Celebrazioni Francescane, è organizzato dall’Associazione Palindroma APS in collaborazione con il Comune di Assisi e patrocinato da diverse istituzioni.

La prima giornata ha visto un confronto tra esperti della comunità scientifica, sacerdoti, attivisti e rappresentanti di diverse istituzioni, discutendo temi come la conservazione della biodiversità e la relazione tra umanità e animali. La seconda giornata si aprirà con l’intervento di Don Cosimo Schena, sacerdote e filosofo amico degli animali, seguito da Estela Torres, co-fondatrice della Fraternité pour le Respect Animal.

Il terzo panel del festival, previsto per la mattina, affronterà il tema “Animali come cibo: cultura e sostenibilità”, moderato da Laura Budriesi. Interverranno esperti come Cristina Bowerman, chef stellata impegnata nella sostenibilità alimentare, e Pablo D’Ambrosi, documentarista che ha realizzato un film sull’industria zootecnica. Anche Camilla Laureti, europarlamentare, discuterà delle legislazioni riguardanti il benessere animale nell’Unione Europea.

Il quarto panel, dedicato alla coesistenza tra umani e fauna selvatica in Abruzzo, sarà introdotto da Valeria Barbi. Esperti del settore come Daniela D’Amico e Filomena Ricci condivideranno le loro esperienze e iniziative per promuovere la convivenza tra comunità umane e fauna locale.

Il festival include anche contributi creativi, come performances artistiche e showcooking, volti a sensibilizzare il pubblico sui temi del rispetto e della sostenibilità verso gli animali.

