Festival dell’Astronomia annullato, polemiche infuocate a Montecchio

L’estate si arricchisce di controversie nella scena culturale locale, a seguito dell’annullamento del Festival dell’Astronomia. Questo evento, che ha sempre riscosso grande successo, era promosso dall’Associazione Vicedomini Cavezzi con il sostegno del Comune e attirava un vasto pubblico grazie a una serie di conferenze, osservazioni astronomiche e laboratori pratici.

L’ottava edizione del festival, purtroppo, quest’anno non si svolgerà, scatenando reazioni forti tra i cittadini e in particolare verso l’assessora alla cultura, Sara Sartori. Filippo Borghi, capogruppo della lista Viviamo, ha preso posizione, accusando Sartori di non aver garantito la continuazione di un’iniziativa consolidata. Ha sottolineato l’importanza di un approccio concreto e non limitato a eventi sporadici. Borghi ha inoltre evidenziato che elencare eventi futuri non basta a compensare la mancanza di un festival ben collaudato, evidenziando il bisogno di proposte concrete da parte dell’amministrazione.

Anche Antonio Margini, presidente del Circolo di Fratelli d’Italia, ha espresso critiche nei confronti delle giustificazioni fornite dall’assessore, ritenendole inadeguate e chiedendo un’assunzione di responsabilità politica. Margini ha aggiunto che una futura candidatura di Sartori a sindaco per il Partito Democratico richiede un impegno serio e costante, nel rispetto delle aspettative della comunità. La situazione attuale ha sollevato interrogativi e richieste di intervento, rendendo evidente la necessità di un ripensamento delle strategie culturali locali.