Festival dell’Arte in Strada: Momenti da Non Perdere a Conflenti

Conflenti si prepara nuovamente a diventare il palcoscenico di straordinarie espressioni artistiche con l’arrivo di “Momenti – Il Festival dell’Arte in Strada”, in programma dall’8 al 10 agosto. Giunto alla sua quarta edizione, l’evento è organizzato dall’associazione culturale Libramenti, che dal 2021 promuove la cultura letteraria e artistica in Calabria.

Durante il festival, il borgo si trasformerà in un laboratorio artistico all’aperto, offrendo tre giorni ricchi di spettacoli, installazioni e laboratori. La prima edizione ha avuto luogo nel 2022 e ha visto un forte coinvolgimento di artisti calabresi e italiani, con attività che spaziano dalla poesia al teatro.

Il tema di quest’anno, “Per un pugno di poesie”, trae ispirazione da un brano di Brunori Sas e celebra la strada come spazio di socialità e incontro. La manifestazione omaggia anche il poeta locale Vittorio Butera, in occasione del 70º anniversario dalla sua morte. Tra le iniziative, un murales dedicato a Butera sarà realizzato in collaborazione con il Liceo Artistico “Ettore Majorana” di Squillace.

Il programma prevede, per il primo giorno, una serata di poesia e performances circensi, mentre il secondo giorno sarà dedicato all’arte e alla gastronomia, con laboratori di pittura all’aperto e una rilettura teatrale della “Lisistrata” di Aristofane. Infine, il terzo giorno offrirà uno spettacolo di arte di strada, con artisti di diverse discipline per intrattenere il pubblico di tutte le età.

Inoltre, sarà visitabile la mostra fotografica “Luoghi Perduti, Spiriti Sospesi”, che esplora attraverso l’obiettivo luoghi abbandonati e dimenticati. Momenti Festival si propone come un’importante risorsa culturale per la comunità, promuovendo l’arte come bene comune.