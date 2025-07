Festival dell’Alta Costiera: Agerola Sui Sentieri degli Dei

Il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, “Agerola Sui Sentieri degli Dei”, ritorna per la sua quattordicesima edizione, confermandosi come uno dei principali eventi culturali dell’estate italiana. Questa manifestazione si svolgerà dal 16 luglio al 14 settembre nel pittoresco borgo di Agerola, a 600 metri di altitudine, una vera e propria terrazza affacciata sul Golfo di Napoli e sulla Costiera Amalfitana.

La manifestazione si distingue per la sua proposta musicale, che include nomi prestigiosi come Arisa, Daniele Silvestri, Negrita e Fausto Leali, insieme a molti altri artisti. Il Festival non è solo musica, ma anche un invito a scoprire un territorio ricco di tradizioni e ospitalità. I sentieri panoramici, come il famoso Sentiero degli Dei, offrono viste mozzafiato che arricchiscono l’esperienza degli spettatori, creando un legame profondo tra natura e cultura.

Il tema per il 2025, “Sentieri di bellezza”, sottolinea l’importanza di esplorare percorsi che riconnettano le persone alla meraviglia della vita. Gli eventi si terranno principalmente in due location di pregio, il Parco Colonia Montana e il Belvedere Punta Corona, con l’ospite speciale Gianmaurizio Foderaro alla conduzione.

Un momento speciale sarà l’Alba magica su Monte Tre Calli, tra il 14 e il 15 agosto, che accoglierà il sole con un concerto all’alba. Il Festival sposa anche questioni sociali, collaborando con l’associazione HHT Italia per sensibilizzare sulla teleangectasia emorragica ereditaria.

Inoltre, confermato il supporto di media partner come Radio Tutta Italiana e Rai Isoradio, che garantiranno copertura diretta e contenuti esclusivi. Con il patrocinio di enti locali, il Festival emerge come una vetrina d’eccellenza per turismo e cultura, promettendo un’estate ricca di emozioni e talenti.