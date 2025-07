Festival della Valle d’Itria: musica, cultura e emozioni in Puglia

Il Festival della Valle d’Itria è un evento che trasforma Martina Franca in un palcoscenico musicale di rilevanza internazionale. Dalla sua inaugurazione il 18 luglio fino al 3 agosto, questa manifestazione offre un ricco programma di opere, concerti e incontri, con un tema attuale e significativo: “Guerre e Pace”.

La 51ª edizione, curata dalla compositrice Silvia Colasanti, si svolgerà in luoghi storici del borgo, come il Palazzo Ducale e la basilica di San Martino. Colasanti evidenzia l’importanza della musica come mezzo di riflessione e guarigione, affrontando questioni cruciali legate a conflitti e riconciliazione.

A dare il via al festival, una nuova produzione di “Tancredi” di Rossini, un’opera che torna a Martina Franca dopo quasi cinquant’anni, caratterizzata da passioni e conflitti. Inoltre, verrà presentata la prima italiana di “Owen Wingrave” di Benjamin Britten e una rappresentazione di “L’enfant et les sortilèges” di Maurice Ravel, un’opera che unisce la realtà infantile con elementi fantastici. Tra i concerti, si distingue la Quattordicesima Sinfonia di Šostakovič, diretta da Fabio Luisi.

Una novità di quest’anno è la rassegna “In-chiostro: tra note e parole”, che consente dialoghi tra cultura e musica su temi di guerra e pace in suggestivi chiostri pugliesi. Il progetto “In orbita” ha già avvicinato la musica alla comunità locale, mentre la mostra “Eyewitness: guerre e pace” del fotoreporter Manoocher Deghati arricchisce l’offerta culturale.

Il festival rappresenta un’opportunità unica per esplorare la Puglia autentica, tra bellezze paesaggistiche, tradizioni gastronomiche e momenti indimenticabili sotto le stelle. Organizzato dalla Fondazione Paolo Grassi e supportato dalla Regione Puglia, l’evento si conferma un importante punto di riferimento per la cultura lirica.