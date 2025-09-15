Festival della Tuscia: musica e cultura nella splendida Tuscia

Dal 19 settembre al 12 ottobre, otto comuni della Tuscia accoglieranno concerti con artisti rinomati come Beatrice Rana, Kian Soltani e Benedetto Lupo. Questo festival rappresenta un importante evento culturale, unendo musica, arte e territorio. La manifestazione, ideata da Vittorio Sgarbi, si svolgerà in teatri, chiese e palazzi storici di Viterbo, Gallese, Ischia di Castro, Vallerano, Vitorchiano, Bolsena, Sutri e Bassano Romano.

Il direttore artistico Massimo Spada ha spiegato che il tema di quest’anno sarà “La leggerezza”, volto a evidenziare il lato luminoso e positivo della musica. Il programma include una varietà di opere, partendo dalle atmosfere del “Signore degli Anelli” per proseguire con la musica di Debussy e Dvořák, culminando con le opere pianistiche di Maurice Ravel.

Nel corso del festival, famoso per attrarre artisti di calibro internazionale, si esibiranno anche giovani talenti. Il festival inizierà con Kian Soltani il 19 settembre a Viterbo, seguirà Beatrice Rana il 20 settembre, e il Sestetto Stradivari il 26 settembre a Ischia di Castro. Tra gli altri, si esibiranno il clarinettista Gabriele Mirabassi e Calogero Palermo, primo clarinetto dei Berliner Philharmoniker.

Un concerto speciale è previsto per l’11 ottobre in una chiesa frequentata da Händel, mentre Benedetto Lupo chiuderà il festival il 12 ottobre nella Basilica della Quercia a Viterbo. Sarà dato spazio anche a giovani musicisti, includendo allievi dell’Accademia Avos Project e del Conservatorio di Perugia, a conferma della vocazione del festival come laboratorio per nuove voci artistiche. Maggiori informazioni e il programma completo sono disponibili sul sito web dell’evento.