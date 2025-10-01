Festival della Salute Mentale a Roma: RO.MENS in evidenza

Dal 1° al 7 ottobre 2025, Roma ospiterà RO.MENS, il Festival della Salute Mentale. Questo evento vedrà la partecipazione di istituzioni, operatori sanitari, artisti, studenti e giovani, con l’intento di promuovere una cultura inclusiva e rispettosa della salute mentale.

RO.MENS è più di una rassegna culturale; rappresenta una rete di persone e competenze che mira a cambiare il dialogo sulla salute mentale, incoraggiando un approccio empatico verso se stessi e gli altri. Il nome del festival unisce “Ro” (Roma) e “Mens” (mente), enfatizzando l’importanza della prevenzione e della lotta contro pregiudizi e stigma.

L’evento, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale della ASL Roma 2 e dall’Assessorato alle Politiche Sociali, si svolgerà in sei municipi della capitale e coinvolgerà una vasta comunità di oltre 1.300.000 abitanti. Il festival è supportato dalla RAI e vede come madrina la cantautrice Martina Attili.

Il logo di RO.MENS 2025, un cerchio giallo, simboleggia connessione e collaborazione. Ispirato dalla figura di Marco Cavallo, rappresenta la lotta contro la reclusione manicomiale. La canzone ufficiale del festival, “Nessuno è normale”, celebra la diversità e viene interpretata da vari artisti.

Il programma prevede eventi come mostre fotografiche, incontri pubblici, performance musicali, un torneo di pallavolo e una corsa nel parco. La manifestazione culminerà in Campidoglio con un evento conclusivo e la premiazione dei vincitori dei concorsi artistici promossi dal festival, alla presenza del Sindaco di Roma.