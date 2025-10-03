Festival della salute mentale a Perugia: combattere la solitudine

“Perugia SerenaMente” è un festival dedicato alla salute mentale, in programma da giovedì 9 a sabato, che si concentra sulla problematica della solitudine. Questo disagio è sempre più riconosciuto come un’epidemia comportamentale, capace di avere effetti devastanti sulla salute e sul benessere degli individui. La solitudine non è il risultato di un virus, ma di una tossina sociale invisibile, legata all’isolamento emotivo e al narcisismo.

Il festival presenta un ricco programma di eventi aperti a tutti, con interventi di ospiti di prestigio, momenti di confronto, talk e workshop. Gli eventi si svolgeranno tra il Pavone e l’Abbazia di San Pietro. Ganka Avramova, presidente dell’associazione Una mente per amica, ha presentato il festival insieme a rappresentanti del Dipartimento di salute mentale, della Fondazione CariPerugia Arte e della ricerca in psicologia. La presidente dell’assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi, è la madrina dell’evento.

Avramova avverte che la solitudine sta diventando una delle principali minacce alla salute pubblica, colpendo varie fasce della popolazione, tra cui giovani, anziani e persone con scarse relazioni sociali. Questo fenomeno non è solo un disagio personale, ma rappresenta anche un fattore di esclusione sociale con notevoli costi umani ed economici. Il festival si propone di promuovere una nuova cultura della salute mentale, affrontando il tema non solo da un punto di vista medico, ma anche culturale e sociale.

Durante l’evento, i partecipanti esploreranno le diverse sfaccettature della solitudine nella società moderna, un fenomeno che permea le relazioni personali e sociali. La professoressa Moretti sottolinea come la solitudine sia sempre più presente nel nostro tempo, influenzando aspetti legati alla salute mentale e alle dipendenze.