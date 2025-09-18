Festival della Salute a Cremona: benessere per tutti

Il Festival della Salute si svolgerà a Cremona, offrendo un’importante opportunità per il benessere della comunità. Il 20 settembre 2025, dalle 10:00 alle 18:00, il Parco delle Colonie Padane accoglierà la prima edizione di questo evento, promosso dall’ASST di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana, Comune e Provincia di Cremona.

La giornata include un vasto programma di attività, tra cui laboratori interattivi, screening per la salute, incontri con specialisti e attività adatte a tutte le età. Durante l’evento verranno trattati argomenti fondamentali come alimentazione, attività fisica, salute mentale e lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti a prendersi cura di sé stessi e degli altri.

L’accesso al festival è libero e gratuito, offrendo così a tutti la possibilità di scoprire in modo diretto l’importanza della prevenzione. È un’importante occasione per imparare e confrontarsi su temi legati al benessere personale e collettivo.