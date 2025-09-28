23.8 C
Roma
domenica – 28 Settembre 2025
Salute

Festival della Salute a Casalmaggiore per il benessere comunitario

Da StraNotizie
Festival della Salute a Casalmaggiore per il benessere comunitario

CASALMAGGIORE – Si svolgerà il Festival della Salute, un evento dedicato alla prevenzione e al benessere, il 4 ottobre dalle 10 alle 18. L’iniziativa, promossa dall’ASST di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana, il Comune di Casalmaggiore e la Provincia di Cremona, offre un ampio programma di incontri e laboratori.

Questo festival mira ad affrontare temi importanti per la vita quotidiana, come alimentazione sana, attività fisica e salute mentale. L’ingresso è gratuito e sarà un’opportunità per tutti di ascoltare, sperimentare e condividere. Hanno dato il loro patrocinio a quest’iniziativa l’Ordine dei Medici, l’Ordine dei Veterinari, l’Ordine dei Fisioterapisti e molti altri.

Il programma è organizzato in diverse sezioni, tra cui “Spazio Bla Bla” con esperti che discuteranno di argomenti come i servizi di prossimità e il ruolo dello sport. Ci saranno anche attività pratiche come dimostrazioni di attività fisica adattata e passeggiate nel parco. Nella zona “a TU per TU”, si potranno incontrare volontari e specialisti.

L’obiettivo di questa prima edizione è promuovere salute e benessere attraverso la condivisione di conoscenze. È un’iniziativa che cerca di unire diversi attori del settore sanitario e sociale, per affrontare insieme le sfide attuali come l’invecchiamento della popolazione e la carenza di medici. Gli organizzatori sottolineano l’importanza della comunità nel promuovere stili di vita sani e nella prevenzione.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.

Articolo precedente
Lazarus, il thriller di Harlan Coben su Prime Video
Articolo successivo
Arezzo e Sportività: Crescita nella Classifica Nazionale
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.