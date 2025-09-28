Festival della Salute a Casalmaggiore per il benessere comunitario

CASALMAGGIORE – Si svolgerà il Festival della Salute, un evento dedicato alla prevenzione e al benessere, il 4 ottobre dalle 10 alle 18. L’iniziativa, promossa dall’ASST di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana, il Comune di Casalmaggiore e la Provincia di Cremona, offre un ampio programma di incontri e laboratori.

Questo festival mira ad affrontare temi importanti per la vita quotidiana, come alimentazione sana, attività fisica e salute mentale. L’ingresso è gratuito e sarà un’opportunità per tutti di ascoltare, sperimentare e condividere. Hanno dato il loro patrocinio a quest’iniziativa l’Ordine dei Medici, l’Ordine dei Veterinari, l’Ordine dei Fisioterapisti e molti altri.

Il programma è organizzato in diverse sezioni, tra cui “Spazio Bla Bla” con esperti che discuteranno di argomenti come i servizi di prossimità e il ruolo dello sport. Ci saranno anche attività pratiche come dimostrazioni di attività fisica adattata e passeggiate nel parco. Nella zona “a TU per TU”, si potranno incontrare volontari e specialisti.

L’obiettivo di questa prima edizione è promuovere salute e benessere attraverso la condivisione di conoscenze. È un’iniziativa che cerca di unire diversi attori del settore sanitario e sociale, per affrontare insieme le sfide attuali come l’invecchiamento della popolazione e la carenza di medici. Gli organizzatori sottolineano l’importanza della comunità nel promuovere stili di vita sani e nella prevenzione.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.