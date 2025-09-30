Festival della Salute a Casalmaggiore: benessere e prevenzione

Casalmaggiore ospita la prima edizione del Festival della Salute, un evento dedicato alla prevenzione e al benessere del corpo e della mente. Si svolgerà in un’unica giornata, dalle 10 alle 18, e viene organizzato dall’ASST di Cremona in collaborazione con ATS Val Padana, il Comune di Casalmaggiore e la Provincia di Cremona.

Il festival offrirà numerosi incontri, laboratori e punti informativi su temi quotidiani come alimentazione, attività fisica, salute mentale e lavoro. Gli eventi sono aperti a tutti, con ingresso libero e gratuito.

L’iniziativa gode del patrocinio di vari ordini professionali, tra cui quello dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari, dei fisioterapisti e degli psicologi. Il festival si svolgerà in diverse location significative di Casalmaggiore, tra cui il Parco Lido Po, il Parco Italia e la Fondazione Santa Chiara.

Numerose associazioni del terzo settore partecipano all’evento, tra cui Padana Soccorso, Croce Rossa, e altre realtà locali come la Biblioteca civica di Casalmaggiore e l’Università di Brescia.

Il direttore generale Ezio Belleri sottolinea l’importanza della collaborazione tra medici, specialisti e volontari per affrontare le sfide del sistema sanitario. Giorgio Scivoletto, direttore socio sanitario dell’ASST di Cremona, evidenzia l’obiettivo di promuovere la salute e la socializzazione, facendo esperienza diretta di prevenzione per la comunità.

In caso di maltempo, l’evento sarà annullato.