Festival della Psicologia in Abruzzo: benessere mentale per tutti

La psicologia sta guadagnando sempre più visibilità nel dibattito pubblico, diventando un elemento chiave per lo sviluppo sociale ed economico della regione Abruzzo. La settima edizione del Festival della Psicologia Abruzzese, organizzato dall’Associazione AltraPsicologia Abruzzo, si conferma come un importante punto di riferimento nazionale.

Questo evento si svolge in cinque città principali della regione: Teramo, L’Aquila, Pescara, Vasto e Chieti, riconoscendo l’importanza della salute mentale come bisogno fondamentale per migliorare la qualità della vita e la produttività locale. La sede principale è stata scelta in un luogo simbolico a L’Aquila, per sottolineare il legame tra benessere psicologico e resilienza collettiva in un territorio che ha affrontato sfide significative.

L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti, rispecchiando l’idea che l’accesso alla conoscenza sulla salute mentale debba essere un diritto per tutti, non un privilegio. Il programma del Festival include conferenze, workshop e attività interattive, sotto la direzione scientifica della Dott.ssa Cinzia D’Amico e del suo team. I temi affrontati spaziano dalla neuropsicologia all’impatto della digitalizzazione sulla salute mentale, fino all’importanza delle competenze emotive nel lavoro.

La Dott.ssa D’Amico evidenzia la necessità di rendere la psicologia accessibile e di sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sui rischi del cyberbullismo e della dipendenza dai social media. La collaborazione tra società civile, istituzioni e settore privato è centrale per massimizzare l’impatto dell’evento. Il Festival si presenta dunque come un’opportunità per creare consapevolezza e promuovere il benessere psicologico, un aspetto sempre più riconosciuto in relazione alla responsabilità sociale d’impresa.