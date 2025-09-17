Festival della Musica Italo-Argentina a La Plata

Il festival della musica italo-argentina, considerato il più importante in America Latina, si svolgerà a La Plata, Argentina, con la grande finale fissata per il 11 ottobre presso il Teatro Metro. La manifestazione, che ha preso avvio nel 2015, attirerà rappresentanti da diverse province argentine e partecipanti internazionali, tra cui artisti provenienti dall’Italia e dal Brasile.

Le semifinali si terranno il 9 e 10 ottobre presso il Pasaje Dardo Rocha, dove i concorrenti interpreteranno sia classici della musica italiana sia canzoni originali. Durante queste giornate, gli artisti parteciperanno anche a interviste e sessioni fotografiche destinate alla diffusione in Argentina e Italia.

Nicolás Moretti, fondatore del festival e presidente dell’Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia Argentina, ha sottolineato l’importanza di La Plata come centro della cultura italiana. La città è stata ufficialmente riconosciuta come Capitale della Musica Italiana e Capitale dell’Immigrazione Italiana, evidenziando il suo ruolo nella promozione della cultura italo-argentina.

Moretti ha espresso il suo orgoglio per questo evento, sottolineando il significato personale che ha per lui, ispirato dal desiderio di suo padre di tornare alle proprie radici italiane. Il festival rappresenta un’opportunità per valorizzare l’heritage culturale e musicale italiano in Argentina, grazie anche al sostegno delle autorità locali.

Il vincitore del festival avrà l’opportunità di esibirsi in Italia nel maggio dell’anno successivo, partecipando allo spettacolo Italia Argentina Canta in Festival e prendendo parte a una conferenza stampa al Parlamento italiano.