23 C
Roma
mercoledì – 17 Settembre 2025
Musica

Festival della Musica Italo-Argentina a La Plata

Da StraNotizie
Festival della Musica Italo-Argentina a La Plata

Il festival della musica italo-argentina, considerato il più importante in America Latina, si svolgerà a La Plata, Argentina, con la grande finale fissata per il 11 ottobre presso il Teatro Metro. La manifestazione, che ha preso avvio nel 2015, attirerà rappresentanti da diverse province argentine e partecipanti internazionali, tra cui artisti provenienti dall’Italia e dal Brasile.

Le semifinali si terranno il 9 e 10 ottobre presso il Pasaje Dardo Rocha, dove i concorrenti interpreteranno sia classici della musica italiana sia canzoni originali. Durante queste giornate, gli artisti parteciperanno anche a interviste e sessioni fotografiche destinate alla diffusione in Argentina e Italia.

Nicolás Moretti, fondatore del festival e presidente dell’Agenzia di Coordinamento Territoriale Italia Argentina, ha sottolineato l’importanza di La Plata come centro della cultura italiana. La città è stata ufficialmente riconosciuta come Capitale della Musica Italiana e Capitale dell’Immigrazione Italiana, evidenziando il suo ruolo nella promozione della cultura italo-argentina.

Moretti ha espresso il suo orgoglio per questo evento, sottolineando il significato personale che ha per lui, ispirato dal desiderio di suo padre di tornare alle proprie radici italiane. Il festival rappresenta un’opportunità per valorizzare l’heritage culturale e musicale italiano in Argentina, grazie anche al sostegno delle autorità locali.

Il vincitore del festival avrà l’opportunità di esibirsi in Italia nel maggio dell’anno successivo, partecipando allo spettacolo Italia Argentina Canta in Festival e prendendo parte a una conferenza stampa al Parlamento italiano.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Crescita del turismo in Italia: trend e destinazioni top
Articolo successivo
The Morning Show: Analisi della quarta stagione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.