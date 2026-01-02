Festival della Musica a Solofra

Il Festival della Musica prosegue a Solofra con la sua seconda parte, che si terrà venerdì 2 gennaio alle ore 19.00 presso la Sala Maggiore del Comune. Questo concerto è stato pensato per mettere al centro i giovani e il loro talento, offrendo uno spazio dove possono esprimersi e confrontarsi con professionisti di fama internazionale.

La serata sarà protagonistica di giovani musicisti locali, che si esibiranno accanto a nomi noti a livello internazionale, creando un interessante dialogo artistico tra esperienza e nuove prospettive. I musicisti che si esibiranno sul palco sono Antonella Bonocore, Fabiola Nicodemo, Michele Caiafa, Francesca Del Vacchio, Giovanni Masi e Simone Giliberti. Essi interpreteranno un percorso musicale caratterizzato da sensibilità e passione.