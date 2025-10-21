17.6 C
Festival della Migrazione a Modena: riflessioni e opportunità

Da stranotizie
Il Festival della Migrazione torna a Modena per celebrare il suo decimo anniversario. Dal 27 ottobre al 31 ottobre, la città accoglie un evento che è iniziato come una semplice conversazione tra amici ma che ora coinvolge istituzioni e cittadini. Secondo il presidente del festival Edoardo Patriarca, il tema dell’immigrazione rimane trascurato, come dimostra la legge sull’immigrazione, che risale a quarant’anni fa e considera la migrazione come un’emergenza anziché una realtà consolidata.

Patriarca sottolinea che molti dei migranti sono parte essenziale dell’economia locale e nazionale. Senza di essi, il paese rischierebbe di spopolarsi. Quest’anno, il festival include anche i giovani italiani che emigrano all’estero. Durante la presentazione dell’evento, l’Assessora alla Sicurezza Alessandra Camporota ha ribadito il supporto dell’Amministrazione, sottolineando l’importanza di una riflessione profonda sull’immigrazione.

Il festival offrirà dibattiti e interventi di importanti personalità, tra cui poeti, politici e studiosi, provenienti da diversi settori. Inoltre, si svolgerà in altre città italiane come Milano, Firenze, Bologna e Ferrara, confermando così la sua natura nazionale. Il festival rappresenta un’opportunità per confrontarsi e discutere il ruolo della migrazione nella società italiana, promuovendo diritti e doveri che si basano sulla Costituzione e sulla vita quotidiana.

