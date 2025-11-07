Festival della Gastronomia Italiana a La Plata: Cavatelli e Tradizione

Nel settimo Festival della Gastronomia Italiana, La Plata, in Argentina, ospiterà il cuoco italo-argentino David Veltri. Durante l’evento, porterà in scena la tradizione culinaria mediterranea e le ricette tipiche del Sud Italia, offrendo un’esperienza interattiva e coinvolgente per il pubblico.

Veltri realizzerà venti chili di cavatelli, coinvolgendo i partecipanti in un laboratorio di cucina. Qui, tutti avranno la possibilità di impastare e degustare i loro piatti. Il festival si svolgerà nel fine settimana, precisamente sabato e domenica, e promette di trasmettere i profumi e i sapori dell’Italia, creando un legame speciale tra la cultura gastronomica italiana e quella argentina.