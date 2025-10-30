Festival della Canzone Dialettale a Piacenza: edizione 2025

Giovedì 6 novembre, alle 21, al Teatro President di via Manfredi a Piacenza si svolgerà il Festival della Canzone Dialettale Piacentina, organizzato dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il festival prevede due categorie: una dedicata alle canzoni inedite e l’altra ai grandi successi della canzone dialettale.

Nella categoria riservata agli inediti si esibiranno i seguenti artisti:

– Maurizio Pitacco – “Ien za di ann”

– Erminio Antelmi – “Al me nonnu”

– Simona Cervini – “Che nonna in gamba”

– Mario Schiavi – “A ghiava un amis”

– Mariano Romiti – “Al funtanei”

– Anna Persi – “Sgrizlon d’amur”

– Sara Veneziani – “Statale 45”

– Ivo Gilian – “Ancura des an”

Nella categoria dei grandi successi, si esibiranno:

– Sara Veneziani – “Quand vebna sira”

– Cesare Lombardi – “San sepulcar”

– Erminio Antelmi – “Quand as parleva in dialett”

– Gigliana Gilian – “La rundana del Farnes”

Il direttore delle esibizioni musicali sarà Marcolino Pacchiano, mentre la presentazione sarà a cura di Daniele Losi. Tra i concorrenti degli inediti si distingue Ivo Gilian, un’icona della musica piacentina, che partecipa all’evento a 94 anni. Anche quest’anno, il pubblico avrà un ruolo significativo nella scelta dei vincitori, con tre voti a disposizione per ciascuna categoria. La giuria sarà composta da esperti del mondo musicale e culturale della zona. Danilo Anelli, razdur della Famiglia Piasinteina, esprime soddisfazione per l’alto numero di partecipanti e per l’impegno del sodalizio nella promozione del dialetto piacentino.

I biglietti sono in prevendita al CITY BAR, via Manfredi 33, dallunedì al sabato, dalle 7 alle 19. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 8728156 o inviare un’email a [email protected].