Festival della Canzone Dialettale a Piacenza: edizione 2025

Giovedì 6 novembre, alle 21, al Teatro President di via Manfredi a Piacenza si svolgerà il Festival della Canzone Dialettale Piacentina, organizzato dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il festival prevede due categorie: una dedicata alle canzoni inedite e l’altra ai grandi successi della canzone dialettale.
Nella categoria riservata agli inediti si esibiranno i seguenti artisti:
– Maurizio Pitacco – “Ien za di ann”
– Erminio Antelmi – “Al me nonnu”
– Simona Cervini – “Che nonna in gamba”
– Mario Schiavi – “A ghiava un amis”
– Mariano Romiti – “Al funtanei”
– Anna Persi – “Sgrizlon d’amur”
– Sara Veneziani – “Statale 45”
– Ivo Gilian – “Ancura des an”
Nella categoria dei grandi successi, si esibiranno:
– Sara Veneziani – “Quand vebna sira”
– Cesare Lombardi – “San sepulcar”
– Erminio Antelmi – “Quand as parleva in dialett”
– Gigliana Gilian – “La rundana del Farnes”
Il direttore delle esibizioni musicali sarà Marcolino Pacchiano, mentre la presentazione sarà a cura di Daniele Losi. Tra i concorrenti degli inediti si distingue Ivo Gilian, un’icona della musica piacentina, che partecipa all’evento a 94 anni. Anche quest’anno, il pubblico avrà un ruolo significativo nella scelta dei vincitori, con tre voti a disposizione per ciascuna categoria. La giuria sarà composta da esperti del mondo musicale e culturale della zona. Danilo Anelli, razdur della Famiglia Piasinteina, esprime soddisfazione per l’alto numero di partecipanti e per l’impegno del sodalizio nella promozione del dialetto piacentino.
I biglietti sono in prevendita al CITY BAR, via Manfredi 33, dallunedì al sabato, dalle 7 alle 19. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 8728156 o inviare un’email a [email protected].
