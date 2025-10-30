19.8 C
Roma
giovedì – 30 Ottobre 2025
Musica

Festival della Canzone Dialettale a Piacenza: edizione 2025

Da stranotizie
Festival della Canzone Dialettale a Piacenza: edizione 2025

Giovedì 6 novembre, alle 21, al Teatro President di via Manfredi a Piacenza si svolgerà il Festival della Canzone Dialettale Piacentina, organizzato dalla Famiglia Piasinteina in collaborazione con Banca di Piacenza e Fondazione di Piacenza e Vigevano. Il festival prevede due categorie: una dedicata alle canzoni inedite e l’altra ai grandi successi della canzone dialettale.

Nella categoria riservata agli inediti si esibiranno i seguenti artisti:

– Maurizio Pitacco – “Ien za di ann”
– Erminio Antelmi – “Al me nonnu”
– Simona Cervini – “Che nonna in gamba”
– Mario Schiavi – “A ghiava un amis”
– Mariano Romiti – “Al funtanei”
– Anna Persi – “Sgrizlon d’amur”
– Sara Veneziani – “Statale 45”
– Ivo Gilian – “Ancura des an”

Nella categoria dei grandi successi, si esibiranno:

– Sara Veneziani – “Quand vebna sira”
– Cesare Lombardi – “San sepulcar”
– Erminio Antelmi – “Quand as parleva in dialett”
– Gigliana Gilian – “La rundana del Farnes”

Il direttore delle esibizioni musicali sarà Marcolino Pacchiano, mentre la presentazione sarà a cura di Daniele Losi. Tra i concorrenti degli inediti si distingue Ivo Gilian, un’icona della musica piacentina, che partecipa all’evento a 94 anni. Anche quest’anno, il pubblico avrà un ruolo significativo nella scelta dei vincitori, con tre voti a disposizione per ciascuna categoria. La giuria sarà composta da esperti del mondo musicale e culturale della zona. Danilo Anelli, razdur della Famiglia Piasinteina, esprime soddisfazione per l’alto numero di partecipanti e per l’impegno del sodalizio nella promozione del dialetto piacentino.

I biglietti sono in prevendita al CITY BAR, via Manfredi 33, dallunedì al sabato, dalle 7 alle 19. Per informazioni e prenotazioni, contattare il numero 351 8728156 o inviare un’email a [email protected].

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Operazione contro il bracconaggio di fauna selvatica in Campania
Articolo successivo
Nuovo compressore Parkside: offerta Lidl imperdibile in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.