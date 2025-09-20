Festival della Bottarga a Cabras: Tradizione e Innovazione

Cabras ha inaugurato la quarta edizione del Festival della Bottarga – Alchimie di Gusto, che si svolge fino a domenica con eventi dedicati a workshop, incontri, dibattiti, letteratura e musica. La giornata di apertura ha attirato un gran numero di visitatori, sottolineando l’importanza di questo evento per la comunità del Sinis.

La manifestazione ha preso avvio nella Peschiera di Mar’e Pontis, centro tradizionale per la pesca del muggine e la produzione di bottarga. Qui si è tenuto il workshop “Il segreto dell’oro del Sinis”, organizzato da Slow Food Terre Oristanesi in collaborazione con il Nuovo Consorzio Pontis e il Gal Sinis. Il sindaco Andrea Abis ha sottolineato che il luogo rappresenta l’identità di Cabras, unendo tradizione e paesaggio.

Carlo Trincas, assessore alla Cultura e al Turismo, ha aggiunto che il Festival è un viaggio che esplora l’identità culturale del territorio, attraverso tradizioni, gusti e intrattenimento. Durante il laboratorio, i partecipanti hanno potuto osservare tutte le fasi di lavorazione della bottarga, eseguite da esperti del settore.

Nel pomeriggio, ci sono stati saluti istituzionali seguiti dal confronto “La laguna nel sistema produttivo, ambientale e turistico del Sinis”, con la partecipazione di autorità locali e regionali. Sono stati organizzati anche eventi letterari, come “Bottarga & Parole” con Michele Giuseppe Mozzati, che ha presentato il suo libro e un cocktail creato appositamente per l’occasione.

La serata si concluderà con uno spettacolo di musica e un concerto, trasformando la Peschiera di Mar’e Pontis in un palcoscenico per eventi notturni. Il Festival è sostenuto dal Comune di Cabras e da diverse organizzazioni locali, con un programma completo disponibile online.