Festival del Turismo Responsabile nella Valle del Bidente

La Valle del Bidente accoglierà per la prima volta una tappa del festival ‘IT.A.CÀ 2025 il Festival del Turismo Responsabile’ dal 5 al 7 settembre. I protagonisti saranno Civitella, Galeata e Santa Sofia, con tre giorni dedicati a esperienze immersive tra natura, cultura e comunità.

Il tema di quest’edizione è ‘Custodire il futuro – Dalle scelte di oggi il volto del domani’ e il festival è coordinato da Cim Onlus, un centro dedicato alla cooperazione internazionale e migrazione. Il programma comprende trekking, laboratori per bambini, passeggiate botaniche e foraging, corsi di cucina tradizionale, escursioni in canoa, osservazioni astronomiche e bagni sonori tra gli alberi, tutti eventi pensati per promuovere una nuova relazione tra esseri umani e ambiente. L’obiettivo è di invitare i partecipanti a viaggiare con lentezza, riscoprendo il valore della natura e delle comunità locali.

Il festival, nato a Bologna, ha creato una rete che conta oltre 700 realtà locali, nazionali e internazionali e rappresenta l’unico Festival in Italia dedicato al turismo responsabile e all’innovazione sostenibile. Nel 2018 ha ricevuto un riconoscimento dall’Unwto per l’eccellenza nel settore.

Il programma inizia venerdì 5 settembre a Civitella con attività come foraging e un concerto di musica popolare. Sabato, a Santa Sofia, si svolgeranno escursioni e laboratori vari. Infine, domenica, al Castello di Cusercoli si terranno yoga e una camminata tra le colline, mentre a Galeata ci sarà un trekking. Le attività hanno posti limitati e richiedono prenotazione.

