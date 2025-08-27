Festival del Turismo Responsabile a Bologna: Scopri IT.A.CÀ

Il festival IT.A.CÀ migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile celebra quest’anno la sua XVII edizione a Bologna, con un programma ricco di eventi ispirato al tema “Custodire il Futuro”. Questo evento mette in evidenza l’importanza di un turismo che valorizza il territorio e crea connessioni tra le diverse comunità emiliane e romagnole.

Il festival, coordinato da Simona Zedda, punta a ridefinire i confini del territorio metropolitano, presentando Bologna come un mosaico di storie e luoghi. IT.A.CÀ promuove esperienze di viaggio “decentrate”, sul modello di un turismo sostenibile che combina natura, arte e cultura.

Durante il festival, i partecipanti avranno l’opportunità di esplorare l’area metropolitana, visitando non solo il centro di Bologna, ma anche località come Ozzano dell’Emilia, Budrio, Monzuno, Marzabotto e Modena. Attraverso escursioni e cammini, i viaggiatori scopriranno l’ecosistema di relazioni e biodiversità che caratterizza il festival.

Eventi significativi includono il Migrantour nei quartieri storici di Bologna, escursioni a Marzabotto e Castel del Rio, e incontri con le comunità locali. Il festival prevede anche un focus sui legami tra uomo e natura, con percorsi che favoriscono un’interazione profonda con l’ambiente circostante.

IT.A.CÀ offre, inoltre, percorsi in bicicletta, mostre artistiche e laboratori di scrittura, per unire cultura e territorio in un’esperienza immersiva. La vasta programmazione del festival riflette il suo impegno per un turismo responsabile e inclusivo, accogliendo tutte le voci e i racconti di una comunità in evoluzione.