Festival del Presente a Bologna: Tra Caos e Riflessioni

G.E.A. e Fabrizio Puglisi si esibiranno in un concerto dedicato alla musica di Mulatu Astatke, con un ensemble che include sax soprano, pianoforte, contrabbasso e batteria. Il concerto si terrà a Binario69, con inizio alle 21.30 e un ingresso di 10 euro.

Allo stesso tempo, si svolgerà un concerto jazz dal titolo “Saudade de Bossanova”, con Francesco Milone al sax e Francesco Bellanova alla chitarra, al Teatro Mazzacorati, alle 21. Ingresso gratuito con donazione e prenotazione obbligatoria.

Nell’ambito della rassegna “Musica in Fiore”, Alessandro Artese si esibirà al pianoforte presso la Sala Mozart, con un ingresso di 10 euro, alle 17.30.

Per quanto riguarda il teatro, Angelo Duro presenta il suo nuovo show “Ho tre belle notizie” al Teatro Celebrazioni, con spettacolo alle 21 e biglietti tra 34,50 e 45 euro.

Daniela Lucangeli terrà una Lectio a Teatro Duse, alle 21, con ingresso già esaurito. Intanto, Eleonora Cicconi e Verdiana Vono porteranno in scena “Tinta. Una storia autobiografica” al DAMSLab, alle 20.30, con ingresso gratuito e coupon da ritirare in anticipo.

Domani avrà inizio il Festival del Presente – Dialoghi di Pandora, intitolato “Forme del caos”. Tra gli eventi, la Lectio di Alessandro Aresu alla Biblioteca dell’Archiginnasio alle 18.30, con ingresso gratuito su prenotazione.

Inoltre, Stefano Quintarelli presenta un percorso di incontri su lavoro e diritti alla Fondazione MAST, alle 18.30, con ingresso gratuito su prenotazione.

Natalia Augias discuterà del suo libro alla Biblioteca Salaborsa alle 18, mentre Matteo Fallica porterà in scena la sua stand-up comedy al Locomotiv Club alle 21.30, con un costo di 15 euro.

Al Nuovo Cinema Nosadella verrà proiettato “Discesa libera”, seguito da un dibattito, e “Sh’hili” sarà proiettato al Cinema Modernissimo, con incontro con il regista.

Al Conservatorio, si svolgerà “La palestra delle emozioni”, un dialogo a ingresso gratuito, e ci saranno eventi in programma presso Baumhaus. Infine, conferenze e dialoghi sul tema dell’antico Iran si terranno presso l’Accademia delle Scienze e Casa Gialla, con ingresso gratuito.