Festival del Metaverso, la presentazione della seconda edizione

Martedì 3 ottobre, alle ore 11.00, nella sala Colonne di Palazzo Civico a Torino, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione del Festival del Metaverso, promosso dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori con il patrocinio del Comune di Torino e di altri eminenti partner istituzionali tra cui gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, l’AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, l’Agenzia ENEA, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, l’Istituto Italiano di Tecnologia e la Regione Piemonte. Nel corso dell’incontro saranno illustrati i tanti temi della nuova edizione del Festival e verrà svelato il programma con tutti gli ospiti nazionali e internazionali protagonisti della kermesse. Interverranno: Chiara Foglietta, Assessora comunale all’Innovazione della Città di Torino; Gabriele Ferrieri, Presidente dell’ANGI; Anna Cavallo, Direttore Trasformazione Digitale CSI Piemonte; Carlo Rodomonti, Responsabile marketing strategico e digital di Rai Cinema; Domenico De Gaetano, Direttore del Museo del Cinema di Torino; Roberto Baldassarri, Direttore del comitato scientifico dell’ANGI.