Festival del Mediterraneo a Marzamemi: un crocevia culturale

Torna la sesta edizione del Festival Internazionale delle Identità del Mediterraneo – Marzamemi Cinefest, un evento significativo per la cultura del Sud Italia. Dal 6 al 10 settembre, il pittoresco borgo marinaro di Marzamemi diventerà un palcoscenico dove cinema, tradizioni, sapori e suoni del Mediterraneo si fonderanno in un’esperienza immersiva.

Il festival è organizzato dalla Pro Loco Marzamemi APS, con il supporto della Sicilia Film Commission e il patrocinio di varie istituzioni locali e regionali. Importanti alleanze culturali con enti e aziende locali arricchiranno l’evento, favorendo un dialogo tra cinema e comunità.

La manifestazione, diretta da Denise Spicuglia, avrà come ambasciatrice l’attrice Ester Pantano e sarà introdotta da Paola Saluzzi. L’anteprima si svolgerà il 5 settembre a Noto, con un talk dedicato al rilancio del territorio attraverso cinema e televisione.

Il festival vedrà la partecipazione di molti ospiti illustri, tra cui attori, registi e musicisti. Il programma offrirà una selezione di film, tra cui titoli noti come “Baarìa” e “La leggenda del pianista sull’oceano”, insieme a cortometraggi e produzioni locali.

Non mancheranno eventi musicali, teatrali e letterari, con concerti e presentazioni di libri. La gastronomia siciliana avrà un ruolo centrale, grazie a showcooking e degustazioni di prodotti tipici.

La chiusura del festival sarà caratterizzata dalla consegna di premi e dall’annuncio della prossima edizione, consolidando l’importanza di Marzamemi Cinefest come punto di riferimento per la cultura mediterranea.