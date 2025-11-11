13.3 C
Roma
martedì – 11 Novembre 2025
Cucina

Festival del Gusto a Treglio: Tradizioni e Sapori d’Abruzzo

Da stranotizie
Festival del Gusto a Treglio: Tradizioni e Sapori d’Abruzzo

A Treglio si è svolta la 26esima edizione di “Borgo Rurale – Festa del vino novello, castagne e olio nuovo”, un evento che celebra la cucina tradizionale e l’autenticità del territorio con grande successo. Come ogni anno, la manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, rendendola un punto di riferimento per la comunità.

Sabato, alla cerimonia di apertura, erano presenti il sindaco Massimiliano Berghella, il presidente della Pro Loco Francesco Conserva e diversi rappresentanti delle istituzioni locali. Il presidente ha elogiato l’impegno della popolazione nel rendere possibile questo evento, evidenziando il lavoro di squadra tra volontari e amministrazione comunale.

Nonostante la pioggia di domenica, l’atmosfera è stata festosa, con molte persone provenienti da fuori regione che hanno partecipato. Il vino novello è stato il protagonista, affiancato da varietà come Montepulciano e Pecorino, serviti da diverse cantine local.

I piatti tipici, preparati dalle massaie del paese, hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale. Tra le specialità offerte ci sono stati maccarune alla trappitare, baccalà e peperoni arrosto, pancetta alla brace e varie preparazioni a base di ceci e fagioli. Non sono mancati dolci tradizionali come bocconotti e fiadoni, insieme a delizie come vin brulè e confetture.

Inoltre, le cantine, decorate per l’occasione, hanno mostrato l’antica tradizione contadina. L’evento ha regalato anche momenti di musica e danza, con artisti che hanno intrattenuto gli spettatori, rendendo “Borgo Rurale” un’esperienza indimenticabile per tutti.

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

🍝 Scopri le offerte su MamaSugo

Articolo precedente
Andrea Delogu: Il Ritorno in TV Dopo la Tragica Perdita
Articolo successivo
Sostenibilità nei Viaggi: Le Novità da Amburgo 2025
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.