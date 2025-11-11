Festival del Gusto a Treglio: Tradizioni e Sapori d’Abruzzo

A Treglio si è svolta la 26esima edizione di “Borgo Rurale – Festa del vino novello, castagne e olio nuovo”, un evento che celebra la cucina tradizionale e l’autenticità del territorio con grande successo. Come ogni anno, la manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, rendendola un punto di riferimento per la comunità.

Sabato, alla cerimonia di apertura, erano presenti il sindaco Massimiliano Berghella, il presidente della Pro Loco Francesco Conserva e diversi rappresentanti delle istituzioni locali. Il presidente ha elogiato l’impegno della popolazione nel rendere possibile questo evento, evidenziando il lavoro di squadra tra volontari e amministrazione comunale.

Nonostante la pioggia di domenica, l’atmosfera è stata festosa, con molte persone provenienti da fuori regione che hanno partecipato. Il vino novello è stato il protagonista, affiancato da varietà come Montepulciano e Pecorino, serviti da diverse cantine local.

I piatti tipici, preparati dalle massaie del paese, hanno contribuito a rendere l’evento ancora più speciale. Tra le specialità offerte ci sono stati maccarune alla trappitare, baccalà e peperoni arrosto, pancetta alla brace e varie preparazioni a base di ceci e fagioli. Non sono mancati dolci tradizionali come bocconotti e fiadoni, insieme a delizie come vin brulè e confetture.

Inoltre, le cantine, decorate per l’occasione, hanno mostrato l’antica tradizione contadina. L’evento ha regalato anche momenti di musica e danza, con artisti che hanno intrattenuto gli spettatori, rendendo “Borgo Rurale” un’esperienza indimenticabile per tutti.