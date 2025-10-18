Festival del Gusto a Modena: Tradizione e Tipicità Emiliane

La Bonissima celebra i suoi 15 anni con un festival dedicato alla gastronomia modenese, che si terrà in Piazza Grande a Modena dal 17 al 19 ottobre. Durante questi tre giorni, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire e assaporare le eccellenze locali, caratterizzate dai temi di Territorio, Tradizione e Tipicità. Numerosi produttori locali parteciperanno all’evento, arricchendo l’atmosfera con showcooking, laboratori e degustazioni, tra cui tortelli, gnocco fritto e vari piatti vegani.

Oltre 30 espositori mostreranno i loro migliori prodotti da assaporare e acquistare. Sarà possibile gustare specialità come pasticceria, crescentine, salumi tipici e frutta di stagione, senza dimenticare il lambrusco e i liquori artigianali. Una giuria di esperti assaggerà le prelibatezze per assegnare il Premio “La Bonissima”.

Il programma di eventi prevede degustazioni guidate e showcooking, inclusa la partecipazione della Chef Stefania Camurri, nota per le sue ricette vegane, che proporrà rivisitazioni di piatti tradizionali. Anche lo Chef Carlo Gozzi ritornerà con una ricetta esclusiva realizzata con la Mostarda Fina di Carpi.

Un evento molto atteso sarà il contest “I Giovani Leoni”, che vedrà confrontarsi gli studenti di due scuole alberghiere. Il tema quest’anno sarà “Il piatto che stupisce” e gli studenti dovranno dimostrare creatività utilizzando ingredienti meno considerati.

In oltre, ci saranno laboratori di cucina tradizionale, come la preparazione dei ciccioli frolli e dello gnocco fritto. La manifestazione si concluderà con il Palio del Parmigiano Reggiano, che assegnerà premi a diversi caseifici. Infine, una corale animerà la mattinata di domenica con musiche tradizionali. Eventi come degustazioni e visite guidate arricchiranno ulteriormente l’esperienza dei partecipanti.