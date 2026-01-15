Il 48° Festival del Circo di Monte-Carlo sta per iniziare e sarà un evento spettacolare. La lista dei numeri che daranno vita allo show A include i connazionali Davis Vassallo e Soery Dell’Acqua, oltre al duo italo-spagnolo Ambra Faggioni e Yves Nicols. Lo show A sarà proposto venerdì 16 alle ore 20 e sabato 17 gennaio alle ore 20.

Il programma dello show A include una varietà di esibizioni, tra cui l’apertura con Les Météores, seguito da Andrej Fjodorov con i suoi colombi, Lucky Hell con la deglutizione di spade aeree, Davis Vassallo con le corde elastiche e il duo Alex e Liza con la hand to hand. La serata proseguirà con Florian Richter e i cavalli in libertà, i clown in folie, il duo Gemini con la pole aerea e la troupe di Suining con la pagoda dei tamburi.

Dopo l’intervallo, lo spettacolo riprenderà con The Navas Team e le ruote giganti, seguito da Soery Dell’Aqua con la hand standing, Stanislav Vysotskyi con il giocoleria e Davis Vassallo con un’entrée comica. La serata si concluderà con Ambra e Yves con i sogni d’oro, Hakuna Matata con gli acrobati e gli Angeli della Mongolia con la contorsione.

Le prenotazioni per il festival sono già aperte e possono essere effettuate sul posto presso la biglietteria del Chapiteau de l’Espace Fontvieille, oppure per telefono o su internet attraverso i siti ufficiali.