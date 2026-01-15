11.1 C
Roma
giovedì – 15 Gennaio 2026
Spettacolo

Festival del Circo di Monte-Carlo

Da stranotizie
Festival del Circo di Monte-Carlo

Il 48° Festival del Circo di Monte-Carlo sta per iniziare e sarà un evento spettacolare. La lista dei numeri che daranno vita allo show A include i connazionali Davis Vassallo e Soery Dell’Acqua, oltre al duo italo-spagnolo Ambra Faggioni e Yves Nicols. Lo show A sarà proposto venerdì 16 alle ore 20 e sabato 17 gennaio alle ore 20.

Il programma dello show A include una varietà di esibizioni, tra cui l’apertura con Les Météores, seguito da Andrej Fjodorov con i suoi colombi, Lucky Hell con la deglutizione di spade aeree, Davis Vassallo con le corde elastiche e il duo Alex e Liza con la hand to hand. La serata proseguirà con Florian Richter e i cavalli in libertà, i clown in folie, il duo Gemini con la pole aerea e la troupe di Suining con la pagoda dei tamburi.

Dopo l’intervallo, lo spettacolo riprenderà con The Navas Team e le ruote giganti, seguito da Soery Dell’Aqua con la hand standing, Stanislav Vysotskyi con il giocoleria e Davis Vassallo con un’entrée comica. La serata si concluderà con Ambra e Yves con i sogni d’oro, Hakuna Matata con gli acrobati e gli Angeli della Mongolia con la contorsione.

Le prenotazioni per il festival sono già aperte e possono essere effettuate sul posto presso la biglietteria del Chapiteau de l’Espace Fontvieille, oppure per telefono o su internet attraverso i siti ufficiali.

Articolo precedente
Sogei 50 anni di tecnologia in Italia
Articolo successivo
Prevenzione malattie cardiovascolari in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.